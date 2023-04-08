Этери Тутберидзе: тему про мотивацию раздувают люди, не имеющие отношения к спорту

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос, в чём её ученицы находили мотивацию в странном сезоне-2022/2023, в котором участвовали только во внутрироссийских соревнованиях.

«А ковидный сезон был не странным? И следующий сезон после него был очень странным, когда мы ездили по стране со всеми ограничениями. А зачем жаловаться на то, что ты не можешь поменять?

Кому ничего не надо, у тех никогда не будет мотивации. Вы у девочек спросите по поводу их мотивации, но они вам не скажут ничего. Понятно, что каждая из наших девочек хочет стать олимпийской чемпионкой или чемпионкой мира. Но мы же не подводим итоги спортивной карьеры. Тему про мотивацию больше раздувают взрослые люди, не имеющие отношения к спорту.

Спортсменам тяжело без международных соревнований? То есть те спортсмены, которые никогда в жизни не имели возможности попасть на Олимпиаду — Елизавета Туктамышева, например, — не мотивированы? Я так не думаю», — приводит слова Тутберидзе «КП-Спорт».