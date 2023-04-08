Тутберидзе — о контенте Акатьевой: если бы это были отборочные, не стали бы так рисковать

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о победах своих учениц Софьи Акатьевой и Аделии Петросян на главных стартах сезона – чемпионате страны и финале Гран-при России.

«Акатьева и Петросян — открытия минувшего сезона? Смотря для кого. Они три года побеждают в соревнованиях, в которых принимают участие.

Победы на чемпионате России и финале Гран-при? Вот это вариативность. Они же поменялись местами на чемпионате России и финале Гран-при. Ничего в этом такого нет, это рабочий процесс. Если бы это был отборочный на Олимпиаду, наверное, было бы обидно, что кто-то из них приехал четвёртый. С Акатьевой на финал Гран-при мы зашли с более сложным контентом. Мы его обкатывали. Если бы это были отборочные, мы бы себе не позволили так рисковать. Сейчас мы можем пробовать: вставлять четверные во вторую половину программы, усложнять первую и так далее», — приводит слова Тутберидзе «КП-Спорт».