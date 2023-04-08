Медведева — про MVP сезона: Лиза Туктамышева. Машина вообще!

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева рассказали, кого они могут назвать MVP – самыми ценными фигуристами – в этом сезоне.
«Ледовый Оскар», MVP сезона? Даже не знаю. «Оскар» – больше киношная история. А выбрать MVP – действительно интересно! Это человек, который ворвался и классно выступал. Не знаю, у меня в голове MVP – это лучший игрок или тот, кто результаты показал крутые…
Женя Семененко, потому что он ворвался в сезон через травмы, выступал хорошо на соревнованиях, выиграл чемпионат России. Для него это очень удачный сезон, он лучший среди мужчин в нашей стране. Поэтому я бы выделила Женю Семененко», – передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
«Лиза Туктамышева, я лукавить не буду. Она машина вообще!» – ответила на вопрос про MVP Евгения Медведева.
Напомним, Елизавета Туктамышева в этом сезоне заняла третье место на чемпионате России, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.
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