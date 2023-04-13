Евгения Медведева: очень рады слышать новости, что Роман Костомаров идёт на поправку

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на вопросы о состоянии здоровья Романа Костомарова, который три месяца назад был госпитализирован с тяжёлой пневмонией.

«Что слышала о Романе Костомарове, поддерживаем ли его? Мы, безусловно, поддерживаем его на протяжении всего его сложного пути. Илья Авербух очень переживает. Мы стараемся максимально ему помочь, лично, коллективно. Лично я не ходила, потому что знаю, что ситуация довольно серьёзная, не до посторонних людей. Там Оксана Домнина, дочка, сыночек, все они с ним рядом, поэтому я не думаю, что Рома в данный момент нуждается в нашей компании. Мы желаем здоровья, восстановления и, конечно, очень переживаем. Очень рады слышать новости, что он идёт на поправку.

Как его психологическое здоровье? Знаете, я не семья Ромы Костомарова, и я знаю, что близкие не совсем любят, когда кто-то что-то спрашивает публично, или кто-то позволяет себе ответить или сказать. Мне кажется, это не очень корректно», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.