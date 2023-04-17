«Иногда нужна свежая кровь». Жулин — о назначении Сихарулидзе и. о. президента ФФККР

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о назначении Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который обладал полномочиями с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя обязанности президента.
«Очень положительно отношусь к назначению Антона. Он мой близкий друг и огромный профессионал. Я на сто процентов знаю, что он ратует за фигурное катание, он честолюбивый человек, он будет очень сильно помогать всем тренерам и словом, и делом. Очень этому рад!
Не хочу говорить о человеке, с которым тоже дружу, что он возрастной, но мне кажется, что Александр Ильич Коган, может быть, даже видит в Антоне больше перспектив. Иногда нужна свежая кровь. Сам Коган, думаю, остался в структуре», — приводит слова Жулина Metaratings.
- 17 апреля 2023
-
21:12
-
21:02
-
19:11
-
18:45
-
17:42
-
17:16
-
17:00
-
16:22
-
16:18
-
11:54
-
00:02
- 15 апреля 2023
-
19:33
-
18:47
-
16:19
-
14:24
-
13:57
-
13:49
-
12:55
-
12:50
-
11:41
-
11:11
-
11:00
- 14 апреля 2023
-
22:56
-
22:44
-
22:39
-
22:29
-
22:21
-
22:09
-
22:01
-
21:55
-
21:40
-
21:35
-
21:29
-
21:26
-
21:13