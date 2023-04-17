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«Иногда нужна свежая кровь». Жулин — о назначении Сихарулидзе и. о. президента ФФККР

«Иногда нужна свежая кровь». Жулин — о назначении Сихарулидзе и. о. президента ФФККР
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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о назначении Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который обладал полномочиями с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя обязанности президента.

«Очень положительно отношусь к назначению Антона. Он мой близкий друг и огромный профессионал. Я на сто процентов знаю, что он ратует за фигурное катание, он честолюбивый человек, он будет очень сильно помогать всем тренерам и словом, и делом. Очень этому рад!

Не хочу говорить о человеке, с которым тоже дружу, что он возрастной, но мне кажется, что Александр Ильич Коган, может быть, даже видит в Антоне больше перспектив. Иногда нужна свежая кровь. Сам Коган, думаю, остался в структуре», — приводит слова Жулина Metaratings.

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