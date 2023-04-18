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Глейхенгауз: Тутберидзе прекрасно видит талант как спортсмена, так и вообще во всех людях

Глейхенгауз: Тутберидзе прекрасно видит талант как спортсмена, так и вообще во всех людях
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Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, как у него получилось добиться уважения и признания знаменитого наставника Этери Тутберидзе и стать частью её команды.

Глейхенгауз пришёл в группу Тутберидзе после Олимпийских игр — 2014 в Сочи, тогда ему было 23 года.

«Здесь всё очень просто. Она прекрасно видит талант как спортсмена, так и вообще во всех людях. Все их хорошие качества, плохие. И если бы я ей не подошёл, то я бы услышал ответ отрицательный и слово «нет» буквально через две недели, три недели, максимум через месяц.

Если ты показываешь заинтересованность и горишь тем, что делаешь – глупо тебе отказывать в чём-то тогда», — сказал Глейхенгауз в программе «Подкаст. Лаб» на Первом канале.

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