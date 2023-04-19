Буцаева: спасибо федерации, что разрешила Литвинцеву выступить на всероссийских турнирах

Тренер по фигурному катанию, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы Виктория Буцаева прокомментировала подготовку азербайджанского фигуриста Владимира Литвинцева к чемпионату мира 2023 года.

«Спасибо нашей федерации, что они разрешили Вове выступить на всероссийских соревнованиях непосредственно до вылета на чемпионат мира. Как раз было два старта, программы немножко обкатал. Конечно, он много работал, что тут говорить, и за счёт ещё этих двух стартов хоть как-то удалось подготовиться к чемпионату мира», — сказала Буцаева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Полное интервью выйдет на «Чемпионате» сегодня, 19 апреля, в 10:00.