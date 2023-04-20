Вице-чемпион России Гуменник предположил, сможет ли нейросеть судить фигурное катание

Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник высказался о том, сможет ли нейросеть судить фигурное катание.
«Нужно очень чётко задать, что оценивать. Как прыжки и элементы — это, наверное, понятно, там есть строгие критерии. А вот со второй оценкой — там уже сложнее. Она субъективная, и на самом деле, когда в судьях десять человек ставят десять оценок, то там среднее арифметическое всегда такое справедливое выходит.
Где-то читал, что какой-то эксперимент проводили: быка приводили привязанным в деревню к каким-то необразованным людям и просили каждого угадать, сколько он весит. И хотя никто не угадывал точный вес, но среднее арифметическое всего этого населения, если оно достаточно большое, то всегда очень близкая цифра», — сказал Гуменник в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Смотрите подкаст «Ход коньком» с Петром Гуменником сегодня, 20 апреля, на канале «Чемпионат.Подкаст».
- 20 апреля 2023
-
13:44
-
13:19
- 19 апреля 2023
-
21:04
-
16:51
-
11:47
-
10:42
-
10:40
-
10:33
-
10:15
-
10:03
-
09:50
-
08:15
- 18 апреля 2023
-
23:15
-
22:30
-
22:00
-
15:53
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:43
-
13:21
-
13:16
-
12:50
-
12:24
-
11:57
-
11:29
-
11:17
-
10:45
-
10:44
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05