Вице-чемпион России Гуменник предположил, сможет ли нейросеть судить фигурное катание

Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник высказался о том, сможет ли нейросеть судить фигурное катание.

«Нужно очень чётко задать, что оценивать. Как прыжки и элементы — это, наверное, понятно, там есть строгие критерии. А вот со второй оценкой — там уже сложнее. Она субъективная, и на самом деле, когда в судьях десять человек ставят десять оценок, то там среднее арифметическое всегда такое справедливое выходит.

Где-то читал, что какой-то эксперимент проводили: быка приводили привязанным в деревню к каким-то необразованным людям и просили каждого угадать, сколько он весит. И хотя никто не угадывал точный вес, но среднее арифметическое всего этого населения, если оно достаточно большое, то всегда очень близкая цифра», — сказал Гуменник в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Смотрите подкаст «Ход коньком» с Петром Гуменником сегодня, 20 апреля, на канале «Чемпионат.Подкаст».