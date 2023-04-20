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Фигурист Гуменник: хейт? Я бы к этому нормально отнёсся

Фигурист Гуменник: хейт? Я бы к этому нормально отнёсся
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Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал о взаимоотношениях с болельщиками.

«В этом году стало довольно много болельщиков. Чувствуется, когда выезжаешь на разминку, стоят в ряд шесть спортсменов, называют фамилию, все хлопают – и в этом году меня ничуть не меньше, чем остальных, приветствовали. На каких-то соревнованиях даже громче всех было. В этом году болельщиков стало намного больше. Пишут.

Хейтеры? Я читаю комментарии только в моём телеграм-канале, на страницах в соцсетях. И как-то так получается, что никогда не видел хейтерских комментариев. Даже когда я в этом признался на финале Гран-при России, я думал, что теперь-то появятся, но не появились (смеётся).

Но я бы к этому нормально отнёсся. Не в том плане, что так и надо, а в том, что это бы никак не повлияло на меня. Не считаю, что это обязательная вещь. Но да, если человек популярен, то и хейтеров у него больше», — сказал Гуменник в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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