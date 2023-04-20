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Петросян, Тарасова и Морозов выступят на финале Кубка Московского спорта

23 апреля на Малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» состоится финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию. К списку хедлайнеров, которые выступят с показательными номерами на завершающем этапе турнира, присоединились победительница финала Гран-при России – 2023 Аделия Петросян и серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В рамках финала также ожидаются выступления Алины Загитовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой. Хедлайнером музыкальной части станет знаменитый российский певец Сергей Лазарев.

В борьбе за звание чемпиона сойдутся 11 спортивных школ фигурного катания, показавшие лучшие результаты на предыдущих этапах Кубка.

Юношеские разряды: «Снегирь», «Армия фигурного катания», «Ангелы Плющенко», ЦСКА, «Легенда» и «Хрустальный».

Спортивные разряды: «Хрустальный», ЦСКА, «Ангелы Плющенко», «Легенда» и «Армия фигурного катания».

Кроме того, в соревновании примут участие юные спортсмены-победители регулярных этапов, чьи школы не прошли в финал турнира.

По результатам финала организаторы Кубка планируют создание первой детской сборной команды города Москвы по фигурному катанию с перспективой подготовки к выступлению на Олимпийских играх 2030 года.