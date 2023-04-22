Валиева: прежде с Тутберидзе были лишь тренировки, а теперь можно на разные темы говорить

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева рассказала о взаимоотношениях с тренерами.

«Нет такого, чтобы я подъехала и сказала: я решила, буду вот это катать. Нет, я стараюсь с ними как-то говорить. Иногда происходят какие-то споры, но я считаю, что это нормально. Ко мне более стали относиться не как к маленькому ребёнку, который не сделает своё задание, а просто уже как к спортсмену, который уже знает, что ему нужно сделать, чтобы размяться, откатать произвольную, ещё что-то. Нет такого дикого тотального контроля, который был до этого. Сделай вот столько и столько связок и так далее. Тренеры больше начали понимать, что я тоже взрослею и тоже делаю иногда правильные вещи.

С кем из тренеров легче общаться? Даниилу Марковичу Глейхенгаузу я могу прям всё высказать. Он больше общается со спортсменами. Не могу сказать, что мы к нему относимся как к другу. Субординация соблюдается. Это тренер, но в некоторых моментах с ним интересно просто поговорить, интересно узнать его мнение. С Этери Георгиевной Тутберидзе тоже интересно иногда поговорить. Раньше это не было чем-то возможным. Раньше больше тренировки, тренировки, тренировки, а сейчас можно на различные темы поговорить. Она рассказывает о своём опыте, а у неё он колоссальный и в жизни, и в фигурном катании. Всегда очень интересно послушать», — сказала Валиева в подкасте «Произвольная программа».