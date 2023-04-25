Косторная: вины Тутберидзе в том, что я не смогла подготовиться к Пекину, нет

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная призвала не искать виноватых в том, что ей не удалось подготовиться и принять участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
«У меня оставался сезон до Олимпиады, и я перешла к Этери Георгиевне (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») с мыслью о том, что за короткий промежуток времени, – если она смогла, скажем так, вывести меня практически за такой же промежуток времени на взрослые соревнования с успешными результатами, – может быть, получится ещё раз.
Но я не могла даже самой себе гарантировать, что это получится. Собственно, и я не могу также сказать, что «не получилось, потому что вся вина была в том, что я не слушалась». То есть были ещё какие-то другие факторы, которые, скажем так, мешали полноценно выполнять свою работу, из-за чего страдал тренировочный процесс.
И тут уже не виноват тренер, что я не выполняю свою норму. Тут прям искать виноватых бесполезно», — сказала Косторная в ролике на YouTube-канале «вМесте».
Напомним, 19-летняя Косторная до сезона-2020/2021занималась в группе Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Спустя полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.
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