Промоутер заявил, что Ольга Бузова не выйдет на боксёрский поединок с Алиной Загитовой

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что в боксёрском поединке с олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном фигурном катании Алиной Загитовой певицу Ольгу Бузову заменит другая медийная звезда. Личность девушки Хрюнов раскрывать отказался.

«Как продвигается организация боя Загитовой и Бузовой? Появились новые идеи. Бузову мы заменим на девушку с подобной медийностью и вернёмся к переговорам. Будет ли это тоже певица? Нет, это будет такой же медийности девушка, она занимается боксом. Мы недавно разговаривали с ней. Имя назовём, когда всё подпишем. Кто спонсоры и вещатель? Я прямо сейчас прибыл на переговоры со спонсорами. Будем решать», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

Отметим, что именно Хрюнов в прошлом году анонсировал проведение боя между Бузовой и Загитовой.