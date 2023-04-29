Промоутер заявил, что Ольга Бузова не выйдет на боксёрский поединок с Алиной Загитовой

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что в боксёрском поединке с олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном фигурном катании Алиной Загитовой певицу Ольгу Бузову заменит другая медийная звезда. Личность девушки Хрюнов раскрывать отказался.
«Как продвигается организация боя Загитовой и Бузовой? Появились новые идеи. Бузову мы заменим на девушку с подобной медийностью и вернёмся к переговорам. Будет ли это тоже певица? Нет, это будет такой же медийности девушка, она занимается боксом. Мы недавно разговаривали с ней. Имя назовём, когда всё подпишем. Кто спонсоры и вещатель? Я прямо сейчас прибыл на переговоры со спонсорами. Будем решать», — приводит слова Хрюнова Legalbet.
Отметим, что именно Хрюнов в прошлом году анонсировал проведение боя между Бузовой и Загитовой.
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