Медведева показала кадры ледовой фотосессии с серым палантином

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях кадры новой фотосессии, выполненной в чёрно-серых тонах.

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

Евгения позирует на льду, на её ногах надеты коньки. На фигуристке чёрный комбинезон, поверх которого серый палантин. На лице девушки строгий макияж, однако глаза обильно подчёркнуты серебряными тенями.

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

После Игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. Сегодня, 4 мая, Евгения выступит в шоу Ильи Авербуха в Москве.