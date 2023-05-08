Татьяна Навка отреагировала на первую публикацию Костомарова после госпитализации

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, выступавшая в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым, отреагировала на первую публикацию фигуриста в соцсетях после госпитализации.

Сегодня, 8 мая, Костомаров опубликовал на своей странице в одной из соцсетей пост с благодарностью ко всем, кто поддерживал его, а также выложил несколько фотографий.

«Счастлива и рада! Я вместе с ним, как и вся Россия! Надеюсь, с ним не только наша страна, но и весь мир.

Периодически общаюсь с Романом — с ним всё нормально», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля он перенёс инсульт.

После ряда ампутаций состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что он готовится к протезированию.