«Незабываемое завершение сезона». Акатьева — о шоу в Монголии

Российская фигуристка, выступающая в одиночном женском фигурном катании, чемпионка России 2023 года Софья Акатьева поделилась впечатлениями от выступления на шоу российских фигуристов в Улан-Баторе (Монголия).

«Яркое и незабываемое завершение этого сезона. Монголия, спасибо. А сейчас долгожданные каникулы: море, солнце и песок, и, конечно, подготовка к экзаменам! Всем хорошего отдыха! Экзаменуемым – удачи», — написала Акатьева на своей странице в социальных сетях.

Напомним, для Софьи Акатьевой сезон-2022/2023 стал первым взрослым: фигуристке только в этом году исполнится 16 лет. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе в Москве. В минувшем сезоне Акатьева выиграла чемпионат России в Красноярске.