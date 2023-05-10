«Незабываемое завершение сезона». Акатьева — о шоу в Монголии
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном женском фигурном катании, чемпионка России 2023 года Софья Акатьева поделилась впечатлениями от выступления на шоу российских фигуристов в Улан-Баторе (Монголия).
«Яркое и незабываемое завершение этого сезона. Монголия, спасибо. А сейчас долгожданные каникулы: море, солнце и песок, и, конечно, подготовка к экзаменам! Всем хорошего отдыха! Экзаменуемым – удачи», — написала Акатьева на своей странице в социальных сетях.
Напомним, для Софьи Акатьевой сезон-2022/2023 стал первым взрослым: фигуристке только в этом году исполнится 16 лет. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе в Москве. В минувшем сезоне Акатьева выиграла чемпионат России в Красноярске.
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