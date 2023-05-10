«Удивительный край с увлекательной историей». Бойкова — о посещении Монголии

Чемпионка Европы – 2020, двукратная чемпионка России в парном катании, фигуристка Александра Бойкова в своём блоге в Дзене поделилась эмоциями от посещения Монголии.
«Касаемо моей поездки и впечатлений от неё — однозначно скажу, что мне не хватило времени узнать и увидеть многое. Монголия по итогу моего недолгого визита осталась у меня в памяти как удивительный край с бескрайними степями, городом с небоскребами и юртами, интересной культурой, увлекательной историей (и, что интересно, практическим отсутствием её доказательств (архитектуры, живописи) ввиду кочевнического образа жизни) и своеобразным пересечением Азии и России. Я бы с радостью вернулась в Улан-Батор и его окрестности, чтобы узнать о стране хоть чуточку больше», — написала Бойкова.
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