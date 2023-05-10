Ирина Роднина высказалась об отказе Венгрии проводить ЧЕ-2024 по фигурному катанию

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Венгрии отказаться от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году.

«Такое происходит в первый раз, что ли? Инсбрук отказывался от проведения Олимпийских игр, Америка тоже отказывалась. Сейчас тем более экономика всех стран переживает не лучшие времена. Не могу сказать, что это частый процесс, но это процесс, который периодически возникает. А вообще, для проведения чемпионата Европы особой инфраструктуры не надо. Одно тренировочное поле и одно поле для выступлений. Гостиницы есть в любом большом городе», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что новое место проведения чемпионата Европы будет определено на основе заявок национальных федераций, которые можно подавать до 26 мая. Турнир должен был пройти с 22 по 28 января.