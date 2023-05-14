Дизайнер: с Косторной много всего спонтанного происходит, она неординарная личность

Дизайнер костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики Алёна Куклычёва рассказала, как российская фигуристка Алёна Косторная приняла участие в модном показе.

«Вы видели, что на показ приехала Алёна Косторная. Получилось так, что я выставила прошлогодние фотки, и она спросила: «Что это у вас за тусовка собирается?» Я рассказала, что это показ, в этом году тоже будет, предложила ей поучаствовать. Она говорит: «Ой, здорово, я тогда надену «Харли». Это её любимое платье. Я предложила ей сшить что-то новое, но она сказала: «Харли» — это любовь, я выйду в ней». Так что мы немножко с него пыль стряхнули и представили уже в другом формате. Мне кажется, такому платью самое место на подиуме.

Мы вообще не планировали участие Алёны, всё спонтанно. Но с ней вообще очень много всего спонтанного происходит, она неординарная личность. Очень творческая, смелая. Мне кажется, она готова к абсолютно разным форматам взаимодействия», — сказала Куклычёва в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в понедельник, 15 мая, в 10:00.