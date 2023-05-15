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Дизайнер рассказала о ценах костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики

Дизайнер рассказала о ценах костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики
Алёна Косторная
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Дизайнер костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики Алёна Куклычёва рассказала о ценах на одежду для этих видов спорта.

«В основном цена костюма зависит от кристаллов. Дорогой сегмент — это кристаллы Swarovski. Это самые лучшие кристаллы, которые есть в мире для нашего вида деятельности, дальше уже только бриллианты (улыбается). Можно сделать микс кристаллов Swarovski с более бюджетными — это будет более доступно по цене. Либо использовать только бюджетные кристаллы.

В художественной гимнастике костюмы у нас стоят от 80 тыс. рублей на заказ. В фигурном катании в среднем получается 50–60 тыс. рублей, там всё-таки меньше кристаллов используется», — сказала дизайнер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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