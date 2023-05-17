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Алина Загитова опубликовала новые фотографии с отдыха

Алина Загитова опубликовала новые фотографии с отдыха
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы российская фигуристка Алина Загитова показала в своём телеграм-канале новые фотографии с отдыха.

На снимках 20-летняя спортсменка предстала перед зданием фирменного магазина одного из брендов в Дубае. Загитова совершила несколько покупок, а затем сделала фотографии.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. После завершения шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казахстане Алина сразу улетела на отдых.

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