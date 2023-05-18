Олег Васильев: баланс между техникой и хореографией должен быть обязательно

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев поделился мнением о том, какими должны быть прыжки в выступлениях спортсменов.

«Все делают одно и то же, поэтому сложный прыжковый контент в определённой степени потерял свою привлекательность. Чем, допустим, интересен Джейсон Браун, который катается без четверных? Тем, что на него интересно смотреть. Какую бы программу он ни катал, она всегда сбалансирована, а прыжки не являются самоцелью. Они вставлены в хореографию так, что как бы вытекают из общего рисунка. А не так, что человек разбегается вдоль всего катка и прыгает в углу что-то непонятное, но в четыре оборота.

Может быть, это сиюминутное явление, может быть, со временем спортсмены научатся столь же органично вписывать четверные прыжки в программу. Но баланс между техникой и хореографией должен быть обязательно. Когда перевешивает что-то одно, становится неинтересно. Да и неправильно допускать, чтобы спортсмен одними только прыжками не оставлял другим шансов на борьбу.

Что до смотрибельности, на том же чемпионате Европы девочки не сделали ни одного четверного прыжка и ни одного тройного акселя. И что, разве это было неинтересно?» — приводит слова Васильева Russia Today.