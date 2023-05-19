Роман Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает работать над восстановлением мышц в больнице.

«Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, Костомаров был доставлен в больницу 10 января текущего года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за вирусно-бактериальной инфекции у 46-летнего спортсмена наступило тотальное поражение лёгких, а также развился некроз конечностей. Врачами было принято решение провести Костомарову ампутации на руках и ногах. На прошлой неделе фигурист вышел на связь впервые после госпитализации. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его.