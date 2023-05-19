Роман Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц
Поделиться
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает работать над восстановлением мышц в больнице.
«Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», — приводит слова источника ТАСС.
Напомним, Костомаров был доставлен в больницу 10 января текущего года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за вирусно-бактериальной инфекции у 46-летнего спортсмена наступило тотальное поражение лёгких, а также развился некроз конечностей. Врачами было принято решение провести Костомарову ампутации на руках и ногах. На прошлой неделе фигурист вышел на связь впервые после госпитализации. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его.
Комментарии
- 19 мая 2023
-
13:45
-
11:36
-
11:22
-
10:33
-
00:34
- 18 мая 2023
-
23:46
-
22:46
-
22:18
-
20:08
-
19:25
-
19:10
-
15:54
-
15:03
-
14:00
-
13:42
-
11:55
-
11:30
-
11:18
-
10:11
-
00:37
-
00:11
- 17 мая 2023
-
23:10
-
22:13
-
21:34
-
20:26
-
18:21
-
17:33
-
16:48
-
15:32
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:56
Партнерский контент