Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз женился
Поделиться
Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз женился. Его супругой стала журналистка Ольга Паутова, обозревающая соревнования по фигурному катанию на Первом канале.
Как фигурист Глейхенгауз выступал в мужском одиночном катании и в танцах на льду. С 2014 года работает хореографом и тренером в группе Этери Тутберидзе. Был постановщиком программ олимпийских чемпионок Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой, серебряного призёра Игр Александры Трусовой, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, чемпионки Европы Алёны Косторной, чемпионки России Софьи Акатьевой.
Уходя в отпуск после шоу «Чемпионы на льду», Глейхенгауз написал в соцсетях: «Это лето я запомню на всю жизнь».
Комментарии
- 20 мая 2023
-
21:11
-
16:35
-
15:02
-
14:21
-
13:44
-
10:52
- 19 мая 2023
-
18:08
-
17:41
-
13:45
-
11:36
-
11:22
-
10:33
-
00:34
- 18 мая 2023
-
23:46
-
22:46
-
22:18
-
20:08
-
19:25
-
19:10
-
15:54
-
15:03
-
14:00
-
13:42
-
11:55
-
11:30
-
11:18
-
10:11
-
00:37
-
00:11
- 17 мая 2023
-
23:10
-
22:13
-
21:34
-
20:26
-
18:21
-
17:33
Партнерский контент