Александр Жулин — депутату Терюшкову: не отношу себя к бизнес-тренерам

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин ответил на слова депутата Государственной думы РФ Романа Терюшкова.
Ранее Жулин заявил, что не депутаты должны решать, ехать ли спортсменам на соревнования в нейтральном статусе, и его поддержала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В ответ депутат назвал Тарасову и Жулина бизнес-тренерами, заявив, что они России не нужны.
«Не отношу себя к бизнес-тренерам. Я — тренер трех олимпийских чемпионов. Меня не задевают его слова. Кто он такой? Он спортом никогда не занимался. Уверен, если он был бы спортсменом, никогда не осудил бы моё и Татьяны Анатольевны желание, чтобы наши спортсмены выступали на Олимпийских играх. Это цель, к которой мы шли всю жизнь. Тарасова и я высказываем честное мнение, не юлим.
Терюшков никогда не имел никакого отношения к спорту. Но тем не менее является депутатом. Этот человек далёк от спорта и делает вид, что патриот. Это называется «псевдопатриотизм».
Когда увидели слёзы Ласицкене, которые показали, что больше не может — это дорогого стоит. Человек — лучший в своём виде спорта и понимает, что лишилась своей мечты. Другой вопрос, по каким причинам. Но это совершенно не говорит о том, что она не патриот. Это бесконечная глупость! Пусть Терюшков лучше «Химками» занимается, которые на предпоследнем месте», — приводит слова Жулина Sport24.
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене после недавних российских соревнований заявила, что её международная карьера завершена.
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