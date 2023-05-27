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Александр Жулин — депутату Терюшкову: не отношу себя к бизнес-тренерам

Александр Жулин — депутату Терюшкову: не отношу себя к бизнес-тренерам
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин ответил на слова депутата Государственной думы РФ Романа Терюшкова.

Ранее Жулин заявил, что не депутаты должны решать, ехать ли спортсменам на соревнования в нейтральном статусе, и его поддержала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В ответ депутат назвал Тарасову и Жулина бизнес-тренерами, заявив, что они России не нужны.

«Не отношу себя к бизнес-тренерам. Я — тренер трех олимпийских чемпионов. Меня не задевают его слова. Кто он такой? Он спортом никогда не занимался. Уверен, если он был бы спортсменом, никогда не осудил бы моё и Татьяны Анатольевны желание, чтобы наши спортсмены выступали на Олимпийских играх. Это цель, к которой мы шли всю жизнь. Тарасова и я высказываем честное мнение, не юлим.

Терюшков никогда не имел никакого отношения к спорту. Но тем не менее является депутатом. Этот человек далёк от спорта и делает вид, что патриот. Это называется «псевдопатриотизм».

Когда увидели слёзы Ласицкене, которые показали, что больше не может — это дорогого стоит. Человек — лучший в своём виде спорта и понимает, что лишилась своей мечты. Другой вопрос, по каким причинам. Но это совершенно не говорит о том, что она не патриот. Это бесконечная глупость! Пусть Терюшков лучше «Химками» занимается, которые на предпоследнем месте», — приводит слова Жулина Sport24.

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене после недавних российских соревнований заявила, что её международная карьера завершена.

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