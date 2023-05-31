Фигуристы Тарасова и Морозов рассказали о взаимоотношениях с одногруппниками
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Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о взаимоотношениях с другими спортсменами группы тренера Этери Тутберидзе.
— Вы самые опытные спортсмены в группе Тутберидзе. Часто ли к вам обращаются за советами ваши одногруппники? Может, не в спортивном, а в жизненном плане?
Владимир: Бывало, обращались, и до сих пор обращаются, мы всегда готовы дать совет, чтобы помочь человеку.
Евгения: Да, бывает. И мы с удовольствием разговариваем на интересующую тему.
— А бывали ситуации, когда более молодые фигуристы давали советы вам?
Владимир: Новое поколение уже по-другому смотрит на этот мир. Мы болеем друг за друга.
Читайте полное интервью по ссылке ниже:
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