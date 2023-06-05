Татьяна Тарасова считает правильным решение Дэвис и Смолкина выступать за сборную Грузии
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Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что считает правильным решение Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступать за сборную Грузии.
«Думаю, что это правильное решение. Если Федерация фигурного катания приняла такое решение, значит, так ему и быть. Ничего особенного в этом нет. Здесь они совсем не выступали. Я их вообще два года не видела. А в сборной Грузии они, конечно же, будут выступать», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
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