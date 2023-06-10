«Рубят сук, на котором сидят». Александр Жулин — о снижении доходов ISU без России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на информацию о снижении финансирования и доходов Международного союза конькобежцев (ISU) из-за отсутствия российских фигуристов на соревнованиях под эгидой организации.

Ранее из аудиторского отчёта, опубликованного на сайте ISU, стало известно, что международная федерация практически не получала доходов от рекламы и продажи медиаправ.

«ISU сейчас надо придумывать золотые медали, которые завоевывают не сильнейшие спортсмены. Кому интересно на это смотреть? Они рубят сук, на котором сидят.

Я думаю, что они всё равно нас не допустят, пока вся эта ситуация продолжается. А то, что они могут потерять практически все деньги, это однозначно. Без России всем тяжело.

Мне кажется, им всё равно, что будет с этим видом спорта. Если, конечно, они не совсем безрассудны, то нужно возвращать спортсменов», – приводит слова Жулин Metaratings.