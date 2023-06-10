Загитова рассказала, как поступила с букетом невесты, пойманным на свадьбе Глейхенгауза

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала, как распорядилась букетом невесты, который она поймала на состоявшейся накануне свадьбе тренера и хореографа Даниила Глейхенгауза.

«Вчера был потрясающий день, который я запомню на всю свою жизнь. Это была моя вторая свадьба — первой была свадьба моей тёти в мои шесть лет.

Отвечая на вопросы, куда я дела свой свадебный букет. Вчера был очень интересный инцидент: прямо на свадьбе сделали предложение. Я не растерялась и подарила этот букет счастливой невесте. Она стала обладательницей свадебного букета, а я ещё подожду. У меня есть время.

В общем, это был суперский день, полный всяких-разных эмоций. И я очень рада», – сказала Загитова в ролике в своём телеграм-канале.