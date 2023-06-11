Мария Бутырская — об ISU: доходы теряют, но возвращать никого не спешат

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская отреагировала на информацию о снижении финансирования и доходов Международного союза конькобежцев (ISU) из-за отсутствия российских фигуристов на соревнованиях под эгидой организации.

Ранее из аудиторского отчёта, опубликованного на сайте ISU, стало известно, что международная федерация практически не получала доходов от рекламы и продажи медиаправ.

«Потери дохода ISU? Это было ожидаемо. Возьмём женское одиночное катание. То, что делают наши девочки, – на такое не способен никто в мире. Только они собирали огромные кассы, привлекали огромное внимание. Люди не просто так ходят на соревнования. Они выбирают турниры, на которых могут увидеть своих кумиров, чтобы любоваться ими и думать, как вообще такое можно исполнить.

Складывается такая ситуация в мире, что оттуда, сверху, сказали, что нужно действовать определённым образом. Вот они и поступают по протоколу. Когда всё это закончится – сказать невероятно сложно. Ведь есть ещё иностранные спортсмены, которые пишут письма, мол, как же здорово выступать без русских. Конечно, им здорово! Они же могут воспользоваться ситуацией и что-то занять, присвоить себе какой-то титул. Это проще. Поэтому ситуация максимально двоякая. Вроде, доходы теряют, но возвращать никого не спешат.

У меня ребёнок занимается теннисом, она весь год выступала на международном уровне, я благодарна Богу, что у руководителей теннисной ассоциации что-то другое в головах.

Сокращение доходов ISU не повлияет на возвращение россиян на международную арену. Пока в ISU не перестанут слушать распоряжения сверху и не начнут прислушиваться к себе – ничего не поменяется. Нужно, в конце концов, понять, что мы, спортсмены, вне политики. Нельзя же настолько отрываться от реальности! Я надеюсь, на то, что разум возобладает. В фигурном катании, в художественной гимнастике мы лучше всех, все это понимают», – приводит слова Бутырской Metaratings.