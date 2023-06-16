Олимпийский чемпион в команде российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о программах на сезон-2023/2024, постановщиком которых стал Никита Михайлов.

«Насколько кардинально будут отличаться программы нового сезона от предыдущего? Или всё по-прежнему? Если в плане драйва и динамики, то, наверное, отчасти да. Если в плане идеи музыкального сопровождения, то нет, это другое. Конечно, что-то из моих сильных сторон будет присутствовать, просто потому, что у меня вот такая сильная сторона, почему бы ею не пользоваться. А развитие… Дело даже не в новой музыке – новой стилистике, по крайней мере, в короткой уж точно. Если произвольную можно, наверное, приплести к другим моим программам с натяжкой, то короткая – это новый музыкальный стиль, в этом и есть развитие», — сказал Кондратюк в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым на Первом канале.