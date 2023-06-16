Олимпийский чемпион в команде российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о программах на сезон-2023/2024, постановщиком которых стал Никита Михайлов.
«Насколько кардинально будут отличаться программы нового сезона от предыдущего? Или всё по-прежнему? Если в плане драйва и динамики, то, наверное, отчасти да. Если в плане идеи музыкального сопровождения, то нет, это другое. Конечно, что-то из моих сильных сторон будет присутствовать, просто потому, что у меня вот такая сильная сторона, почему бы ею не пользоваться. А развитие… Дело даже не в новой музыке – новой стилистике, по крайней мере, в короткой уж точно. Если произвольную можно, наверное, приплести к другим моим программам с натяжкой, то короткая – это новый музыкальный стиль, в этом и есть развитие», — сказал Кондратюк в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым на Первом канале.
- 16 июня 2023
-
20:17
-
19:45
-
19:24
-
19:11
-
18:47
-
15:32
-
13:34
-
13:09
- 15 июня 2023
-
21:27
-
19:03
-
13:04
-
12:40
- 14 июня 2023
-
22:42
-
19:37
-
19:12
-
18:47
-
15:45
-
14:26
-
10:55
-
10:38
- 13 июня 2023
-
21:48
-
21:26
-
20:55
-
19:07
-
18:03
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:45
-
13:30
-
12:50
-
11:15
-
09:56
- 12 июня 2023
-
22:55
-
20:22