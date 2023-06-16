Фигуристки Щербакова и Трусова включены в резервный состав сборной России

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Игр-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова включены в резервный состав кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/2024, сообщается на сайте Минспорта РФ. Обе фигуристки практически не выступали в постолимпийском сезоне: Щербакова восстанавливалась после операции на колене, а Трусова заболела в день короткой программы чемпионата России.

Также в резервный состав вошли Майя Хромых, Вероника Яметова, Глеб Лутфуллин, Илья Яблоков, Карина Акопова/Никита Рахманин, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Александра Степанова/Иван Букин.

Отметим, что в юниорский резервный состав включены Алиса Двоеглазова, Таисия Коробицина, Георгий Лихачёв и пара Варвара Черемных/Даниил Бутенко.

Напомним, основной состав кандидатов в национальную команду был сформирован по итогам чемпионата России – 2023.