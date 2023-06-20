Загитова проведёт поединок по фехтованию с олимпийской чемпионкой Азнавурян

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова проведёт выставочный поединок по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой шпажисткой Кариной Азнавурян. Мероприятие пройдет 1 июля в рамках 100-летия московского спорта в «Лужниках».

«Фехтование и фигурное катание – дисциплины, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего, но это не совсем так. Утончённость движений и готовность в любую секунду яростно отразить натиск противника не уступают в выразительности самым ярким прокатам. Уже предвкушаю те острые ощущения, которые принесёт мне эта встреча. Очень рада, что мои первые шаги по фехтовальной дорожке пройдут под руководством такого опытного наставника», – поделилась ожиданиями Загитова.

Сообщалось, что 1 июля фигуристка также проведёт показательный поединок с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Софьей Великой.