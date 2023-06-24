Школу фигурного катания имени Алины Загитовой планируют открыть в Татарстане в 2024 году

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о планах по созданию школы фигурного катания имени олимпийской чемпионки в женском одиночном катании российской фигуристки Алины Загитовой. Накануне состоялась встреча спортсменки с начальниками отделов ведомства для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

«У нас есть идея по созданию спортивной школы по фигурному катанию имени Алины Загитовой. Сейчас мы собираем всю юридическую схему и планируем это сделать до конца текущего года, чтобы с января 2024 года школа начала своё существование и свою работу. Параллельно с этим формируем техническое задание по реализации проекта Центра фигурного катания на территории Татарстана», — приводит слова Леонова пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.