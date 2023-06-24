Школу фигурного катания имени Алины Загитовой планируют открыть в Татарстане в 2024 году

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о планах по созданию школы фигурного катания имени олимпийской чемпионки в женском одиночном катании российской фигуристки Алины Загитовой. Накануне состоялась встреча спортсменки с начальниками отделов ведомства для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
«У нас есть идея по созданию спортивной школы по фигурному катанию имени Алины Загитовой. Сейчас мы собираем всю юридическую схему и планируем это сделать до конца текущего года, чтобы с января 2024 года школа начала своё существование и свою работу. Параллельно с этим формируем техническое задание по реализации проекта Центра фигурного катания на территории Татарстана», — приводит слова Леонова пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.
- 24 июня 2023
-
11:57
-
11:14
- 23 июня 2023
-
23:19
-
18:40
-
17:55
-
15:26
-
15:20
-
15:09
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:24
-
13:15
-
11:42
-
02:40
-
00:25
- 22 июня 2023
-
20:25
-
20:18
-
17:40
-
17:40
-
17:29
-
15:33
-
14:27
-
13:54
-
12:44
-
11:52
- 21 июня 2023
-
21:32
-
21:19
-
17:41
-
14:45
-
12:47
-
12:32
-
12:28
-
11:32