Загитова — об открытии собственной школы: для меня это не просто дать своё имя

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала новости о создании собственной школы по фигурному катанию в Республике Татарстан.
«В первую очередь хочу сказать, что мне очень много поступало запросов: «Давайте откроем школу вашего имени», но я всё время отказывалась. Думаю, что именно в родном регионе грех не открыть свою школу. Мне кажется, что я просто тогда не созрела в плане организационных моментов, не понимала, как правильно построить тренерскую базу. Сейчас я это понимаю и хочу полностью вникнуть в проект. Потому что это для меня не просто дать своё имя, а ещё и результат очень важен. Большая честь открыть её в Республике Татарстан», – приводит слова Загитовой «РИА Новости Спорт».
На вопрос, хотела ли бы спортсменка стать тренером, Загитова ответила положительно: «Конечно, но пока что не в таком большом масштабе. Я бы всё-таки хотела регулировать какие-то моменты, организационные моментики, которые пока я бы не хотела раскрывать полностью», — добавила олимпийская чемпионка.
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