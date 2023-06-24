Вайцеховская: люди, занимающиеся раскруткой Загитовой, отвели ей роль цирковой обезьянки

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала новость о планах по созданию школы фигурного катания имени олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой в Татарстане.

«Читаю слова министра спорта Татарстана о том, что «… мы будем юридически и штатно складывать схему по открытию школы фигурного катания имени Алины Загитовой, где она не просто отдаст имя, она будет полностью вести школу. То есть заниматься селекцией, заниматься подбором тренерских кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы».

Возникает в связи с этим два вопроса. Во-первых, с каких пор тренерской и руководящей спортивной работой может заниматься человек, не имеющий профильного образования? Во-вторых, в чьей именно профпригодности здесь следует сомневаться?

Вообще меня не покидает ощущение, что люди, которые занимаются светской раскруткой и социальным пиаром олимпийской чемпионки, вместо того, чтобы реально чему-то её учить, изначально и совершенно сознательно отвели ей роль цирковой обезьянки. Милой, забавной, неугомонной и, безусловно, очень сильно расцвечивающей собой информационное пространство. По мне, так очень сомнительная практика применительно к выдающейся спортсменке», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.