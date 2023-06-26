Серебряный призёр чемпионата страны 2023 года, победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании, фигурист Пётр Гуменник намекнул, под какую музыку поставлена его новая произвольная программа.
Ранее стало известно, что новую произвольную программу Гуменнику на сборе в Новогорске поставил хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Это первое сотрудничество Гуменника и Глейхенгауза.
Фото: Личный архив Петра Гуменника
«Произвольная программа готова. Спасибо Даниилу Марковичу и Этери Георгиевне. Догадаетесь, под какую музыку? Оставил подсказку», — написал Гуменник в соцсетях.
В качестве намёка для болельщиков Гуменник добавил к публикации обложку одного из изданий романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».
Фото: Личный архив Петра Гуменника
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