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Пётр Гуменник намекнул, под какую музыку поставлена его новая произвольная программа

Пётр Гуменник намекнул, под какую музыку поставлена его новая произвольная программа
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Серебряный призёр чемпионата страны 2023 года, победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании, фигурист Пётр Гуменник намекнул, под какую музыку поставлена его новая произвольная программа.

Ранее стало известно, что новую произвольную программу Гуменнику на сборе в Новогорске поставил хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Это первое сотрудничество Гуменника и Глейхенгауза.

Фото: Личный архив Петра Гуменника

«Произвольная программа готова. Спасибо Даниилу Марковичу и Этери Георгиевне. Догадаетесь, под какую музыку? Оставил подсказку», — написал Гуменник в соцсетях.

В качестве намёка для болельщиков Гуменник добавил к публикации обложку одного из изданий романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

Фото: Личный архив Петра Гуменника

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