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«Я ещё и хозяйка». Татьяна Навка опубликовала видео со своей дачи

«Я ещё и хозяйка». Татьяна Навка опубликовала видео со своей дачи
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду генеральный продюсер NAVKA SHOW Татьяна Навка показала свой приусадебный участок и рассказала о том, какая она хозяйка.

«Думали, что не про меня? А вот есть чем вас удивить! Каждый год наблюдаю потрясающее цветение садовых деревьев и кустарников, а к концу лета — началу осени с удовольствием с семьёй наслаждаемся плодами нашего маленького сада. Своё же всегда лучше, правда?» — написала Навка в соцсетях.

Навка замужем за пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым, пара воспитывает девятилетнюю дочь Надежду. Также у Навки есть 23-летняя дочь Александра, отцом которой является тренер Александр Жулин.

В эти дни Сочи проходят гастроли двух ледовых шоу Навки — «Спящая Красавица. Легенда двух королевств» и «История любви Шахерезады».

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