Щербакова: от медийной работы я всё-таки больше устаю, чем от тренировок

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, отличается ли график соревновательного и тренировочного процесса от медийной работы.

«Естественно физически ты больше устаешь при подготовке к соревнованиям, когда ты тренируешься с утра до ночи и нет времени на что-то еще. Но эмоционально и морально ты больше устаешь, когда пытаешься совмещать все и сразу. От такой медийной работы я все-таки больше устаю, а от тренировок, если они хорошие, скорее заряжаюсь. У меня бывает такое, что еду с какого-то мероприятия на тренировку, уставшая, выжатая, как лимон, даже слово тяжело сказать. Потому что я в целом интроверт и часто энергию во время общения отдаю. И вот без сил выходишь на тренировку, у тебя начинает все получаться, и в итоге я с тренировки выхожу, у меня куча сил, я заряженная. Думаю: «Откуда у мен столько сил?» По идее я должна была устать, но наоборот зарядилась», – приводит слова Щербаковой Sport24.