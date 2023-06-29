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Щербакова: одна из любимых сторон фигурного катания — что можно быть разной

Щербакова: одна из любимых сторон фигурного катания — что можно быть разной
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Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, какая из ролей ближе спортсменке: образ богини в шоу «История любви Шахерезады» или принцессы Леи в «Спящей красавице».

«Мне кажется, что красота фигурного катания и специфика — в том, что ты можешь себя пробовать абсолютно разным. То, что больше всего мне нравится, — это перевоплощаться, пробовать что-то разное. Возможно, зрителю может понравиться какой-то образ больше и показаться, что я лучше его отыгрываю, но для меня как раз это одна из любимых сторон фигурного катания, что можно быть разной. Сложно ли вживаться в образ? Нет, я всегда это очень люблю, бывают, наверное, образы, которые чуть тяжелее даются, но для меня это, скорее, любимая сторона, так что мне это нравится», – приводит слова Щербаковой Sport24.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Анна Щербакова размышляет над возобновлением соревновательной деятельности в следующем сезоне.

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