Щербакова: одна из любимых сторон фигурного катания — что можно быть разной

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, какая из ролей ближе спортсменке: образ богини в шоу «История любви Шахерезады» или принцессы Леи в «Спящей красавице».
«Мне кажется, что красота фигурного катания и специфика — в том, что ты можешь себя пробовать абсолютно разным. То, что больше всего мне нравится, — это перевоплощаться, пробовать что-то разное. Возможно, зрителю может понравиться какой-то образ больше и показаться, что я лучше его отыгрываю, но для меня как раз это одна из любимых сторон фигурного катания, что можно быть разной. Сложно ли вживаться в образ? Нет, я всегда это очень люблю, бывают, наверное, образы, которые чуть тяжелее даются, но для меня это, скорее, любимая сторона, так что мне это нравится», – приводит слова Щербаковой Sport24.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Анна Щербакова размышляет над возобновлением соревновательной деятельности в следующем сезоне.
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