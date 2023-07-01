Анна Щербакова не выступит на Дне московского спорта в «Лужниках» по состоянию здоровья

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании, россиянка Анна Щербакова по состоянию здоровья не сможет принять участия в фестивале фигурного катания, который пройдёт в рамках Дня московского спорта в «Лужниках». Об этом сообщили организаторы соревнований.

Сама Щербакова сообщила, что у её поклонников будет возможность увидеть её в «Лужниках».

«Всем привет.

Моё расписание на дне Московского спорта сегодня:

14:00 – 14:35. Мастер-класс с участием тренера по настольному теннису.

16.50 – 17.05. Фан-встреча

До встречи в Лужниках», — написала Щербакова в своих социальных сетях.

День московского спорта проходит сегодня, 1 июля. Программа спортивного праздника рассчитана на весь день: с 12:00 до 21:00. Вход для посетителей свободный, но на некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация.