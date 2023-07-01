«Шалость удалась». Елизавета Туктамышева показала, на какие изменения в имидже решилась

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева показала, на какие изменения в имидже она решилась. Туктамышева сделала мелирование прядей волос.

«Ну что, друзья мои, шалость удалась. Мне кажется, получилось очень по-модному. Я теперь модница, получается. Можно идти на VK-fest со спокойной душой, без кепки и панамки, а с распущенными, красивыми волосами, да или нет? Мне кажется да. Я не то чтобы в восторге, но точно с хорошим настроением», — сказала Туктамышева в своих социальных сетях.

26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).