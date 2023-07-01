Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Шалость удалась». Елизавета Туктамышева показала, на какие изменения в имидже решилась

«Шалость удалась». Елизавета Туктамышева показала, на какие изменения в имидже решилась
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева показала, на какие изменения в имидже она решилась. Туктамышева сделала мелирование прядей волос.

«Ну что, друзья мои, шалость удалась. Мне кажется, получилось очень по-модному. Я теперь модница, получается. Можно идти на VK-fest со спокойной душой, без кепки и панамки, а с распущенными, красивыми волосами, да или нет? Мне кажется да. Я не то чтобы в восторге, но точно с хорошим настроением», — сказала Туктамышева в своих социальных сетях.

26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

Материалы по теме
От Загитовой и Трусовой до Костомарова и Жулина. Кто из фигуристов поёт лучше всех?
Рейтинг
От Загитовой и Трусовой до Костомарова и Жулина. Кто из фигуристов поёт лучше всех?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023