«Шалость удалась». Елизавета Туктамышева показала, на какие изменения в имидже решилась

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева показала, на какие изменения в имидже она решилась. Туктамышева сделала мелирование прядей волос.
«Ну что, друзья мои, шалость удалась. Мне кажется, получилось очень по-модному. Я теперь модница, получается. Можно идти на VK-fest со спокойной душой, без кепки и панамки, а с распущенными, красивыми волосами, да или нет? Мне кажется да. Я не то чтобы в восторге, но точно с хорошим настроением», — сказала Туктамышева в своих социальных сетях.
26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
- 1 июля 2023
-
16:27
-
16:08
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:48
-
15:19
-
14:47
-
14:42
-
14:38
-
14:30
-
13:47
-
13:10
-
12:56
-
10:43
- 30 июня 2023
-
23:39
-
22:58
-
20:55
-
18:28
-
17:35
-
13:18
-
12:11
-
11:58
- 29 июня 2023
-
22:04
-
18:02
-
17:52
-
17:28
-
17:25
-
17:13
-
17:04
-
16:15
-
15:04
-
14:45
-
13:27
-
13:02