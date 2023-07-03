Лобода: Ильиных сказала правильную вещь: «Ребёнок — это не крюки и выкрюки отрабатывать»

Экс-фигуристка, выступавшая в танцах на льду, Алла Лобода поделилась мнением о своём материнстве.
«Спустя год или два после завершения карьеры я забеременела, и, мне кажется, за это время я успела всё и даже больше. И беременная я всегда вела активный образ жизни, меня это никак не сковывало. Я всегда хотела стать мамой, мне это безумно нравится, это лучшая глава моей жизни, и я готова об этом бесконечно говорить. И так сегодня случайно получилось, что мне Лена Ильиных написала, сказала очень правильную вещь: «Ребёнок — это не крюки и выкрюки отрабатывать» (смеётся). Да, это большая ответственность, но при этом это безграничное счастье. Лучшее, что могло случиться вообще со мной», — рассказала фигуристка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Полное интервью выйдет 3 июля в 8:00 на «Чемпионате».
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