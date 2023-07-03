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Экс-фигуристка Лобода рассказала, что ей неинтересно смотреть международные старты

Экс-фигуристка Лобода рассказала, что ей неинтересно смотреть международные старты
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Алла Лобода, экс-фигуристка, выступавшая в танцах на льду, призналась, что ей неинтересно смотреть международные соревнования.

«Смотрю ли я международные старты? Как раз поймала себя на мысли, что в этом сезоне я вообще ничего не смотрела. Скорее, было неинтересно. Я люблю болеть за своих, за свою страну, ну и мимоходом смотреть на конкурентов. Так что в этом сезоне мне было неинтересно», — поделилась спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Алла Лобода является призёром юниорского чемпионата мира: в паре с Павлом Дроздом спортсменка выигрывала серебро и бронзу (в 2017 и в 2016 годах соответственно). Сейчас фигуристке 24 года, она тренер и хореограф Victory Skating Team.

Полное интервью выйдет 3 июля в 8:00 на «Чемпионате».

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