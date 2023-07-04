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«Алина знает, что такое тяпка». Загитова показала видео из своего огорода

«Алина знает, что такое тяпка». Загитова показала видео из своего огорода
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила болельщикам, которые не поверили, что девушка умеет обращаться с лопатой и тяпкой.

Около месяца назад Алина опубликовала фотосессию с приусадебного участка в Ижевске и подверглась критике за то, что неправильно держит в руках садовые инструменты.

«Рубрика «Алина в огороде». По прошлым комментариям я увидела, что люди думают, что я не знаю, что такое тяпка и для чего она нужна.

Так вот, Алина знает, что такое тяпка, и я знаю, для чего она нужна. Пошла работать.

У меня появился помощник по имени Сабина. Мы готовы. Она взяла лопату, а я взяла тяпку. Всё, пойдём работать», — говорит Загитова в ролике, опубликованном в её телеграм-канале.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании: она не только олимпийская чемпионка, но и чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, победительница финала Гран-при 2017 года.

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