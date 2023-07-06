«Не самый разумный способ привлечь внимание». Вайцеховская — о словах Сотниковой о допинге

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на слова российской фигуристки Аделины Сотниковой, которая ранее рассказала, что в её допинг-пробе после Олимпийских игр 2014 года были обнаружены следы допинга. По словам спортсменки, обвинения в её адрес были сняты после вскрытия чистой пробы B.
«Единственное разумное объяснение, которое может быть после слов Аделины Сотниковой о том, что в 2014 году у неё обнаружили положительную допинг-пробу (о которой не имеют ни малейшего представления ни руководители федерации, ни Татьяна Тарасова, ни личный тренер спортсменки Елена Буянова, опекавшая Аделину в тот период едва ли не в круглосуточном режиме), на мой взгляд, может заключаться в следующем.
Когда до фигуристки каким-то образом дошла информация, что она упомянута в «письмах счастья» Григория Родченкова, она могла реально это расценить именно так, как рассказывает об этом сейчас: имя фигурировало в бумагах? Значит, с пробами действительно было что-то не так. Ну, а поскольку никаких наказаний/лишения наград не последовало, значит, скорее всего, дополнительно проверили вторую пробу и ничего не нашли.
Логично с точки зрения полудетского воображения? Вполне. Ну или остаётся второй и тоже чисто детский вариант: «У всех есть! А у меня что, нет?» Не самый разумный способ привлечь к себе внимание, прямо скажем», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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