ОКР — о выписке Костомарова: не перестаём восхищаться силой духа Романа

В Олимпийском комитете России (ОКР) отреагировала на новость о том, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из больницы.
«Почти полгода борьбы за жизнь позади! Желаем здоровья и не сомневаемся, что в его жизни начинается новая, светлая глава.
Не перестаём восхищаться силой духа самого Романа, и, конечно же, беспримерным мужеством и человеческим достоинством его супруги Оксаны, всех родных и близких, кто каждый день был рядом с ним. Низкий поклон врачам и медперсоналу, которые совершили настоящее чудо», — написано в телеграм-канале ОКР.
Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии 10 января 2023 года. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования Костомаров начал тренироваться в больнице. Всего 46-летний фигурист провёл в медицинском учреждении 175 дней.
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