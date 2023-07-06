Роднина: почему бы Костомарову не возглавить Федерацию фигурного катания России?

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что фигурист Роман Костомаров выписан из больницы, где находился в течение 175 дней.
Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии 10 января 2023 года. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования Костомаров начал тренироваться в больнице.
«Смотрела видео занятий Романа. Видно его оптимистичное настроение, бодрый дух и желание скорее вернуться к нормальной жизни.
Фигурное катание рано или поздно закончится. Это не может быть делом и профессией всей жизни. Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается. Костомаров — олимпийский чемпион, он известен в мире спорта», — приводит слова Родниной Sport24.
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