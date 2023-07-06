Татьяна Навка назвала Романа Костомарова героем нашего времени

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, российская фигуристка Татьяна Навка, выступавшая в дуэте с Романом Костомаровым, отреагировала на новость о том, что её бывший партнёр выписан из больницы, где находился в течение 175 дней.

«Ромочка, какое счастье тебя видеть!!! Узнаю своего Костомарова. Действительно герой нашего времени!» — написала Навка в комментариях к посту фигуриста из больницы.

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии 10 января 2023 года. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице. В дальнейшем Роману предстоит протезирование рук.