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Елизавета Туктамышева рассказала, когда завершит карьеру

Елизавета Туктамышева рассказала, когда завершит карьеру
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, когда завершит карьеру.

«Когда я пойму, что мне это больше неинтересно и что я уже без такой страсти выхожу на лёд. Если пойму, что я устала от этого всего.

Насколько морально сложно бороться со спортсменками с четверными прыжками? Если бы этот момент давил, то я бы уже давно закончила. А так, я выхожу, и моя задача откатать хорошо и сделать свою работу качественно.

В чём секрет моего спортивного долголетия? В любви к своему делу, в доверии к тренеру. В целом мне это даётся не так сложно, и мне это нравится», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».

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