Елизавета Туктамышева рассказала, когда завершит карьеру
Поделиться
Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, когда завершит карьеру.
«Когда я пойму, что мне это больше неинтересно и что я уже без такой страсти выхожу на лёд. Если пойму, что я устала от этого всего.
Насколько морально сложно бороться со спортсменками с четверными прыжками? Если бы этот момент давил, то я бы уже давно закончила. А так, я выхожу, и моя задача откатать хорошо и сделать свою работу качественно.
В чём секрет моего спортивного долголетия? В любви к своему делу, в доверии к тренеру. В целом мне это даётся не так сложно, и мне это нравится», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».
Комментарии
- 8 июля 2023
-
00:34
-
00:07
- 7 июля 2023
-
23:42
-
23:25
-
12:28
-
11:53
- 6 июля 2023
-
22:51
-
21:45
-
21:21
-
21:02
-
20:44
-
18:06
-
15:52
-
15:31
-
15:16
-
14:58
-
14:20
-
13:55
-
13:29
-
12:44
-
11:37
-
09:33
-
00:17
- 5 июля 2023
-
22:37
-
21:53
-
20:32
-
15:18
-
14:55
-
14:30
-
14:17
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
11:40
- 4 июля 2023
-
21:16
Партнерский контент